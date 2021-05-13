Ласицкене получила британскую визу и выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене получила британскую визу, которая ей необходима для участия 23 мая в этапе «Бриллиантовой» лиги в Гейтсхеде.



«Мария сегодня получила въездную визу в Великобританию. Всё было сделано оперативно, и теперь нет никаких препятствий для её участия в британском этапе «Бриллиантовой лиги». Она отправится в Гейтсхед из Германии, где 21 мая начнёт летний сезон», — приводит слова менеджера Ласицкене Ольги Назаровой ТАСС.

Кроме того, британскую въездную визу получил личный тренер Марии Геннадий Габрилян.



30 апреля стало известно, что комитет по допинг-контролю World Athletics одобрил заявки четырёх российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов в 2021 году. Ласицкене, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также призёр чемпионатов Европы и мира Илья Иванюк (прыжки в высоту) и победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) имеют право выступать вместе с сильнейшими зарубежными соперниками, как и прыгунья в длину Дарья Клишина, обладающая бессрочным нейтральным статусом.