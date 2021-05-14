Украинские синхронистки первенствовали в произвольной программе групп на чемпионате Европы

Украинские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе групп на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Почти 4 балла уступили победительницам представительницы испанской команды. Бронзовыми призёрами стали синхронистки из Израиля.

Российские спортсменки в этом виде программы не выступали.

Для украинских синхронисток это вторая золотая медаль на чемпионате Европы в Будапеште. Ранее они первенствовали в комбинации, опередив представительниц Греции и Беларуси. Россиянки в этой дисциплине также не были заявлены.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа

1. Украина – 95,0667.

2. Испания – 91,2333.

3. Израиль – 86,8000.