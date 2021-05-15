Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Ладу» в первом матче за бронзу ЧР

Гандболистки «Астраханочки» на своей площадке со счётом 34:29 обыграли тольяттинскую «Ладу» в первом матче серии за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала Ирина Корнеева из «Астраханочки», забившая 10 мячей. 9 раз отличилась её одноклубница Ирина Никитина. Также 9 мячей записала на свой счёт Валерия Кирдяшева из «Лады». По 6 мячей в активе Вероники Никитиной и Виктории Шамановской.

Второй матч серии состоится в Тольятти 22 мая. За титул сыграют «Ростов-Дон» и ЦСКА. Матчи серии за первое место состоятся 16 и 23 мая.

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Серия за третье место. Первый матч

«Астраханочка» — «Лада» (Тольятти) – 34:29 (15:14).