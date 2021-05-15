Королёва и Полякова остались без медалей ЧЕ в прыжках с трёхметрового трамплина
Россиянки Виталия Королёва и Мария Полякова не сумели подняться на пьедестал чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште. В прыжках в воду с трёхметрового трамплина Королёва и Поляков заняли четвёртое и шестое места соответственно.
Победу одержала немка Тина Пунцель. В борьбе за серебро итальянка Кьяра Пеллакани менее чем на два балла опередила Эмму Гульстранд из Швеции.
Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы завершатся завтра, 16 мая.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м
1. Тина Пунцель (Германия) – 330,85.
2. Кьяра Пеллакани (Италия) – 321,15.
3. Эмма Гульстранд (Швеция) – 319,60.
4. Виталия Королёва (Россия) – 308,80…
6. Мария Полякова (Россия) – 289,80.
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