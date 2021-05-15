Королёва и Полякова остались без медалей ЧЕ в прыжках с трёхметрового трамплина

Россиянки Виталия Королёва и Мария Полякова не сумели подняться на пьедестал чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште. В прыжках в воду с трёхметрового трамплина Королёва и Поляков заняли четвёртое и шестое места соответственно.

Победу одержала немка Тина Пунцель. В борьбе за серебро итальянка Кьяра Пеллакани менее чем на два балла опередила Эмму Гульстранд из Швеции.

Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы завершатся завтра, 16 мая.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м

1. Тина Пунцель (Германия) – 330,85.

2. Кьяра Пеллакани (Италия) – 321,15.

3. Эмма Гульстранд (Швеция) – 319,60.

4. Виталия Королёва (Россия) – 308,80…

6. Мария Полякова (Россия) – 289,80.