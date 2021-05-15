Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Королёва и Полякова остались без медалей ЧЕ в прыжках с трёхметрового трамплина

Королёва и Полякова остались без медалей ЧЕ в прыжках с трёхметрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянки Виталия Королёва и Мария Полякова не сумели подняться на пьедестал чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште. В прыжках в воду с трёхметрового трамплина Королёва и Поляков заняли четвёртое и шестое места соответственно.

Победу одержала немка Тина Пунцель. В борьбе за серебро итальянка Кьяра Пеллакани менее чем на два балла опередила Эмму Гульстранд из Швеции.

Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы завершатся завтра, 16 мая.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м

1. Тина Пунцель (Германия) – 330,85.
2. Кьяра Пеллакани (Италия) – 321,15.
3. Эмма Гульстранд (Швеция) – 319,60.
4. Виталия Королёва (Россия) – 308,80…
6. Мария Полякова (Россия) – 289,80.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021