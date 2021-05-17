Замешанная в допинг-скандале Ольга Каниськина намерена стать депутатом

Олимпийская чемпионка 2008 года и чемпионка мира 2007 года в спортивной ходьбе Ольга Каниськина выставила свою кандидатуру в праймериз «Единой России» по Республике Мордовия.
Экс-спортсменка, а ныне заместитель директора СШОР по лёгкой атлетике намерена побороться за место в Государственном собрании Республики Мордовия. Основной пункт программы Каниськиной – развитие массового спорта в республике.
Напомним, что Каниськина в январе 2015 года на основании данных биологического паспорта была дисквалифицирована на три года и два месяца, всё результаты в период с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года были аннулированы. Таким образом, она лишилась серебра Олимпиады-2012 и золотых медалей чемпионатов мира 2009 и 2011 годов. Этот факт в её биографии на сайте «Единой России» и в видеовизитках не отражён. Тренер Каниськиной Виктор Чёгин пожизненно дисквалифицирован
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