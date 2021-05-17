Два российских штангиста получили многолетние дисквалификации за допинг

Федерация тяжёлой атлетики России на основании и во исполнение решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняла решение штангиста Эдуарда Ананяна на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 19 мая 2020 года.

Спортсмена обвинили в нарушении пункта 2.1 правил, в котором, в частности, говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в правилах».

Также сообщается, что штангистка Екатерина Козловская, нарушившая пункт 2.6 правил («Обладание запрещёнными субстанциями»), дисквалифицирована на три года. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 7 апреля 2021 года.