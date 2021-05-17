Саган выиграл 10-й этап «Джиро д’Италия», Власов — третий в общем зачёте

Словацкий гонщик Петер Саган из команды BORA — hansgrohe выиграл десятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия». В одно время с ним финишировали ещё 11 велосипедистов, а первым в группе преследователей стал россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech.

Тройка лидеров общего зачёта не изменилась.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 10-й этап. Л’Акуила – Фолиньо, 139 км

1. Петер Саган (Словакия, BORA — hansgrohe) – 3:10.56.

2. Фернандо Гавирия (Колумбия, UAE-Team Emirates) – то же время.

3. Давиде Чимолай (Италия, Israel Start-Up Nation) – то же время…

13. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – отставание 0.07.



Общий зачёт после 10-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 38:30.17

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.14.

3. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – +0.22