Климент Колесников — о мировом рекорде: гонюсь за временем, а не за местом

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал своё выступление в первый день соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Колесников в полуфинале обновил принадлежавший ему рекорд мира на дистанции 50 метров на спине, а также помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.

«Я гонюсь за временем, а не за местом. Для меня каждый шанс — это улучшить время. Понятно, что Олимпийские игры для меня плавательная мечта и цель. На Играх уже, какое ты занял место, играет роль, но я всегда отталкиваюсь прежде всего от секунд. В 99% случаев я ставлю себе целью такие секунды, которые, как правило, гарантируют пьедестал.

Например, меня порадовал рекорд мира на 100 м на спине в ISL на короткой воде. Обычно я сразу успокаиваюсь после дистанции, но тут ещё целый день об этом думал. Просто когда я первый раз его поставил на Кубке Сальникова, это было: «Ух ты, рекорд мира». И тут его побили. Пришлось ждать целый год, тут и пандемия, но всё-таки на ISL удалось его «вернуть», — приводит слова Колесникова «РИА Новости».