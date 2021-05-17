Сборная России проиграла Корее на старте ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России неудачно стартовала на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в первом матче на турнире в экстра-энде проиграли команде Южной Кореи со счётом 5:6 (0:1, 1:0, 0:1, 3:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1).

В соревнованиях также принимают участие сборные команды из Австралии, Чехии, Финляндии, Италии, Новой Зеландии, Шотландии, Японии, Норвегии, Испании, США, Китая, Эстонии, Венгрии и Швеции.

Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.