Ефимова вышла в финал на дистанции 100 метров брассом на ЧЕ по водным видам спорта

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в Будапеште (Венгрия).



Финал состоится в среду, 19 мая. 29-летняя россиянка поделила второе место в своём предварительном заплыве с представительницей Италии Арианной Кастильони и квалифицировалась в финал с четвёртым результатом. Другая россиянка, Евгения Чикунова, в финал не вышла.



В апреле на чемпионате России по плаванию Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров, уступив именно Чикуновой.



Юлия Ефимова является шестикратной чемпионкой мира по плаванию. Также она имеет две серебряные медали Олимпиады-2016 в Рио на дистанциях 100 и 200 метров брассом. На Играх-2012 пловчиха стала бронзовым призёром на дистанции 200 метров брассом.