Скелетонистка Никитина показала растяжку в обтягивающих леггинсах. Видео

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она в обтягивающих леггинсах выполняет упражнение на растяжку.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елены Никитиной.

28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.

22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Вскоре была подана апелляцию, впоследствии удовлетворенная Спортивным арбитражным судом.