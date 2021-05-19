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Магнус Карлсен оценил формат матча с Яном Непомнящим

Магнус Карлсен оценил формат матча с Яном Непомнящим
Антон Шебика
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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оценил формат матча за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. Противостояние пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

«В матче будут 14 партий. Это означает, что можно будет играть острее, так как шансов становится больше. Хорошо, что будет на два дня отдыха меньше. Ты гораздо больше нервничаешь на выходных. Конечно, для наших команд это минус, так как у них будет меньше времени на планирование. Однако в физическом плане точно не будет проблемой играть чаще, чем прежде», — приводит слова Карлсена VG.

Россиянин в апреле одержал досрочную победу на турнире претендентов в Екатеринбурге. Карлсен с 2013 года является чемпионом мира по классическим шахматам.

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