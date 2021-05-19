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Климент Колесников завоевал золото ЧЕ на стометровке вольным стилем

Климент Колесников завоевал золото ЧЕ на стометровке вольным стилем
Елена Чистова
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Россиянин Климент Колесников завоевал третью золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Колесников выиграл финальный заплыв на 100 м вольным стилем, установив новый рекорд чемпионатов Европы, — 47,37 сек.

Вторым финишировал итальянец Алессандро Миресси, третьим — ещё один россиянин Андрей Минаков.

Ранее Колесников стал лучшим на дистанции 50 м на спине, дважды в ходе соревнований обновив мировой рекорд, и помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Вольный стиль, 100 м

1. Климент Колесников (Россия) — 47,37.
2. Алессандро Миресси (Италия) — 47,45.
3. Андрей Минаков (Россия) — 47,74.

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