Климент Колесников завоевал золото ЧЕ на стометровке вольным стилем
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Россиянин Климент Колесников завоевал третью золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Колесников выиграл финальный заплыв на 100 м вольным стилем, установив новый рекорд чемпионатов Европы, — 47,37 сек.
Вторым финишировал итальянец Алессандро Миресси, третьим — ещё один россиянин Андрей Минаков.
Ранее Колесников стал лучшим на дистанции 50 м на спине, дважды в ходе соревнований обновив мировой рекорд, и помог сборной России выиграть эстафету 4х100 м вольным стилем.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Вольный стиль, 100 м
1. Климент Колесников (Россия) — 47,37.
2. Алессандро Миресси (Италия) — 47,45.
3. Андрей Минаков (Россия) — 47,74.
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