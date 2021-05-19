Стало известно расписание ежегодной Премии «Спорт и Россия» в Казани

27-29 мая в Казани пройдёт ежегодная Премия «Спорт и Россия». Это общественно-значимое событие способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта. Ежегодно Премия собирает ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России, для признания их достижений и вручения независимой награды.

В рамках Премии состоится форум #БизнесСпортИнвестиции, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и других.

На Форуме участники обсудят такие темы, как «Современный спорт: новые технологии и инновации в спортивной индустрии», «Изменения в законодательстве о букмекерских компаниях», «Драйверы развития российского туризма в 2021 году» и другие.

В рамках форума пройдёт public-talk «Текущее состояние развития массового спорта», на котором Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представит результаты исследования «Специфика восприятия россиянами здорового образа жизни и занятия спортом». Кроме того, на Форуме можно будет увидеть интервью с элементами public-talk «Жизнь после спорта: личный опыт эпохи пандемии» с чемпионом Лиги ФИБА Европа российским баскетболистом Виктором Кейру и двукратным чемпионом страны по футболу Дмитрием Сенниковым.

Ежегодно в качестве почётных гостей на мероприятие приезжают звезды российского спорта, среди которых футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Александр Филимонов, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, гимнаст Алексей Немов, лыжник Александр Легков, гимнастка Каролина Севастьянова, хоккеист Алексей Морозов и многие другие.



Условия участия и подробная информация на официальном сайте Премии.