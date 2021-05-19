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Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в кролевой эстафете 4х200 м

Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в кролевой эстафете 4х200 м
Елена Чистова
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В Будапеште завершился третий день соревнований пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта. В мужской эстафете 4х200 м вольным стилем победу одержала сборная России. За команду в финале выступали Мартин Малютин, Александр Щёголев, Александр Красных и Михаил Вековищев.

В плавании на 200 м баттерфляем россиянин Александр Кудашев стал седьмым. В финале на 50 м на спине россиянка Анастасия Фесикова финишировала пятой

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. Россия – 7.03,48.
2. Великобритания – 7.04, 61.
3. Италия – 7.06,05.

Баттерфляй. 200 м

1. Кристоф Милак (Венгрия) – 1.51,10.
2. Федерико Бурдиссо (Италия) – 1.54,28.
3. Тамаш Кендереши (Венгрия) – 1.54,43…
7. Александр Кудашев (Россия) – 1.56,33.

Женщины. Спина. 50 м

1. Кира Туссайнт (Нидерланды) – 27,36.
2. Кэйтлин Доусон (Великобритания) – 27,46.
3. Майке де Ваарт (Нидерланды) – 27,74…
5. Анастасия Фесикова (Россия) – 27,90.

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