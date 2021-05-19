Климент Колесников — о золоте ЧЕ на 100 м кролем: пару сотых сам себе проиграл

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал победу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Для Колесникова это третье золото соревнований. Ранее он выиграл 50 м на спине, попутно установив два мировых рекорда, и помог сборной России первенствовать в кролевой эстафете 4х100 м.
«Насчёт 100 м кролем я доволен, рад, что смог вытянуть эту победу. Можно сказать, морально себя преодолел, потому что в полуфинале результат был хуже, чем в предварительных заплывах, и нужно было настроить себя максимально на работу. Я всё сделал, я собой доволен, показал результат, близкий к чемпионату России, буквально пару сотых сам себе проиграл. Рад золотой медали, всё супер», — сказал Колесников в эфире «Матч ТВ».
- 19 мая 2021
-
22:11
-
22:01
-
21:42
-
21:11
-
20:26
-
20:01
-
19:51
-
19:44
-
19:32
-
18:41
-
17:34
-
14:17
-
13:51
-
13:21
-
12:59
-
12:49
-
12:18
-
11:00
-
08:23
- 18 мая 2021
-
23:14
-
23:05
-
22:28
-
21:47
-
21:31
-
21:14
-
20:56
-
20:44
-
20:35
-
20:25
-
20:12
-
19:42
-
18:17
-
17:32
-
14:46
-
12:49