Климент Колесников — о золоте ЧЕ на 100 м кролем: пару сотых сам себе проиграл

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал победу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Для Колесникова это третье золото соревнований. Ранее он выиграл 50 м на спине, попутно установив два мировых рекорда, и помог сборной России первенствовать в кролевой эстафете 4х100 м.

«Насчёт 100 м кролем я доволен, рад, что смог вытянуть эту победу. Можно сказать, морально себя преодолел, потому что в полуфинале результат был хуже, чем в предварительных заплывах, и нужно было настроить себя максимально на работу. Я всё сделал, я собой доволен, показал результат, близкий к чемпионату России, буквально пару сотых сам себе проиграл. Рад золотой медали, всё супер», — сказал Колесников в эфире «Матч ТВ».