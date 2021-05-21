«Чеховские медведи» уверенно обыграли «Виктор» в первом полуфинале ЧР
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В первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги гандболисты «Чеховских медведей» на выезде разгромили ставропольский «Виктор» со счётом 34:24.
По девять мячей забили Сергей Марк Косоротов из «Чеховских медведей» и Виталий Мазуров из «Виктора». Шесть раз в составе подмосковной команды отличился Александр Котов, 4 мяча на счету Павла Андреева.
Ответный полуфинальный матч между гандболистами «Чеховских медведей» и «Виктора» состоится 26 мая в Чехове (Московская область). За вторую путёвку в финал борются московский ЦСКА и «СГАУ- Саратов».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«Виктор» (Ставрополь) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 24:34 (12:16).
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