«Чеховские медведи» уверенно обыграли «Виктор» в первом полуфинале ЧР

В первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги гандболисты «Чеховских медведей» на выезде разгромили ставропольский «Виктор» со счётом 34:24.

По девять мячей забили Сергей Марк Косоротов из «Чеховских медведей» и Виталий Мазуров из «Виктора». Шесть раз в составе подмосковной команды отличился Александр Котов, 4 мяча на счету Павла Андреева.

Ответный полуфинальный матч между гандболистами «Чеховских медведей» и «Виктора» состоится 26 мая в Чехове (Московская область). За вторую путёвку в финал борются московский ЦСКА и «СГАУ- Саратов».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Виктор» (Ставрополь) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 24:34 (12:16).