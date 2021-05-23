Юлия Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Победу одержала 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато, которая проплыла в финале на 0,05 сек. хуже установленного ей накануне мирового рекорда. В споре за серебро Ефимова касание проиграла финке Иде Халкко.

Арина Суркова финишировала восьмой в заплыве на 50 м баттерфляем, выиграла нидерландка Раноми Кромовидьойо.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Брасс, 50 м

1. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,35.

2. Ида Халкко (Финляндия) – 30,19.

3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,22…

8. Татьяна Белоногофф (Россия) – 30,77.

Баттерфляй, 50 м

1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 25,30

2. Мелани Хеник (Франция) – 25.46.

3. Эмили Бекманн (Дания) – 25,59…

8. Арина Суркова (Россия) – 25,87.