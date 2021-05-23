Юлия Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Победу одержала 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато, которая проплыла в финале на 0,05 сек. хуже установленного ей накануне мирового рекорда. В споре за серебро Ефимова касание проиграла финке Иде Халкко.
Арина Суркова финишировала восьмой в заплыве на 50 м баттерфляем, выиграла нидерландка Раноми Кромовидьойо.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Брасс, 50 м
1. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,35.
2. Ида Халкко (Финляндия) – 30,19.
3. Юлия Ефимова (Россия) – 30,22…
8. Татьяна Белоногофф (Россия) – 30,77.
Баттерфляй, 50 м
1. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 25,30
2. Мелани Хеник (Франция) – 25.46.
3. Эмили Бекманн (Дания) – 25,59…
8. Арина Суркова (Россия) – 25,87.
- 23 мая 2021
-
20:22
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:25
-
16:47
-
15:40
-
14:21
-
13:57
-
12:27
-
12:11
-
10:46
-
10:32
-
08:31
- 22 мая 2021
-
23:02
-
21:58
-
21:02
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
19:57
-
19:33
-
19:12
-
18:43
-
17:48
-
17:18
-
12:25
-
11:56
-
11:42
-
10:08
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:16
-
22:51