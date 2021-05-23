Анна Егорова — серебряный призёр ЧЕ в плавании на 400 м вольным стилем
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Россиянка Анна Егорова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия), в плавании на 400 метров вольным стилем. Именитая итальянка Симона Квадарелла сумела уйти в отрыв от россиянки и финишировать первой только на заключительных 50 метрах дистанции. Бронзовым призёром стала представительница Венгрии Богларка Капаш.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Вольный стиль, 400 м
1. Симона Квадарелла (Италия) – 4.04,66
2. Анна Егорова (Россия) – 4.06,05.
3. Богларка Капаш (Венгрия) – 4.06,90.
Спина, 200 м
1. Маргарита Панциера (Италия) – 2.06,08.
2. Кэсси Уайлд (Великобритания) – 2.07,74.
3. Каталин Бурьян (Венгрия) – 2.07,87.
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