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Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе Дмитрий Миндиашвили
Кирилл Горбачинский
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Легендарный красноярский тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в минспорта Красноярского края.

Миндиашвили в 1973 году создал первую в Сибири и на Дальнем Востоке красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая в 2008 году была реорганизована в академию борьбы и названа в его честь. Тренер воспитал плеяду выдающихся борцов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев.

Дмитрий Миндиашвили – заслуженный работник физической культуры семи республик, почётный житель краевого центра и других городов.

Известно, что последние несколько дней он находился на лечении в кардиологическом отделении краевой больницы.

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