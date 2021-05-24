Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Легендарный красноярский тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в минспорта Красноярского края.
Миндиашвили в 1973 году создал первую в Сибири и на Дальнем Востоке красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая в 2008 году была реорганизована в академию борьбы и названа в его честь. Тренер воспитал плеяду выдающихся борцов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев.
Дмитрий Миндиашвили – заслуженный работник физической культуры семи республик, почётный житель краевого центра и других городов.
Известно, что последние несколько дней он находился на лечении в кардиологическом отделении краевой больницы.
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