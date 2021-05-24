Непомнящий и Карлсен набрали поровну очков в первый день онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен набрали по 2,5 очка в первый день онлайн-турнира FTX Crypto Cup. Россияне Пётр Свидлер, Даниил Дубов и Александр Грищук выступили менее успешно: на их счету 2, 2 и 1 очко соответственно. Лидирует Аниш Гири, у которого 4 очка.
Во время трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграют друг с другом по разу, после чего 8 худших покинут турнир, а 8 лучших выйдут в плей-офф. Призовой фонд составит $ 320 тыс., включая бонус в размере $ 100 тыс. в биткоинах. Победитель получит право на участие в сентябрьском финале. Контроль времени — 15 минут на все ходы с 10-секундной добавкой после каждого хода начиная с первого. Матчи плей-офф будут проходить в течение двух дней, каждый день будут играться 4 партии. Если счет матча 1:1, то победитель определится на тай-брейке. Будут сыграны две партии в блиц с контролем 5+3, а если счёт останется равным, то всё решится в так называемом армагеддоне: у белых будет 5 минут, у чёрных 4 минуты, но ничья будет означать победу чёрных.
FTX Crypto Cup. Предварительный раунд. Положение после 5 туров
1. Аниш Гири (Нидерланды) – 4 очка.
2-4. Хикару Накамура (США) – 3,5
2-4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3,5
2-4. Уэсли Со (США) – 3,5
5-7. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 3
5-7. Алиреза Фиружа (выступает под флагом ФИДЕ) – 3
5-7. Дин Лижэнь (Китай) – 3
8-10. Ян Непомнящий (Россия) – 2,5
8-10. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2,5
8-10. Фабиано Каруана (США) – 2,5
11-13. Пётр Свидлер (Россия) – 2
11-13. Даниил Дубов (Россия) – 2
11-13. Левон Аронян (Армения) – 2
14. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 1,5
15. Александр Грищук (Россия) – 1
16. Алан Пичот (Аргентина) – 0,5
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