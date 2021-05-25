Непомнящий отстал от Карлсена по итогам второго дня онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен набрали 4,5 и 5,5 очка соответственно по итогам второго онлайн-турнира FTX Crypto Cup. Россиянин Пётр Свидлер, как и Карлсен, имеет в активе 5,5 очка. Даниил Дубов и Александр Грищук выступают менее успешно: на их счету 4 и 3 очка соответственно. Лидируют Теймур Раджабов, Фабиано Каруана и Хикару Накамура (все — по 6,5 очка).

Во время трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграют друг с другом по разу, после чего 8 худших покинут турнир, а 8 лучших выйдут в плей-офф. Призовой фонд составит $ 320 тыс., включая бонус в размере $ 100 тыс. в биткоинах. Победитель получит право на участие в сентябрьском финале. Контроль времени — 15 минут на все ходы с 10-секундной добавкой после каждого хода, начиная с первого. Матчи плей-офф будут проходить в течение двух дней, каждый день будут играться 4 партии. Если счет матча 1:1, то победитель определится на тай-брейке. Будут сыграны две партии в блиц с контролем 5+3, а если счёт останется равным, то всё решится в так называемом армагеддоне: у белых будет 5 минут, у чёрных — 4 минуты, но ничья будет означать победу чёрных.

FTX Crypto Cup. Предварительный раунд. Положение после 10 туров

1-3. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 6,5 очка

1-3. Фабиано Каруана (США) – 6,5

1-3. Хикару Накамура (США) – 6,5

4-5. Аниш Гири (Нидерланды) – 6

4-5. Уэсли Со (США) – 6

6-9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 5,5

6-9. Дин Лижэнь (Китай) – 5,5

6-9. Пётр Свидлер (Россия) – 5,5

6-9. Магнус Карлсен (Норвегия) – 5,5

10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 5

11-12. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5

11-12. Левон Аронян (Армения) – 4,5

13-14. Алиреза Фиружа (выступает под флагом ФИДЕ) – 4

13-14. Даниил Дубов (Россия) – 4

15. Александр Грищук (Россия) – 3

16. Алан Пичот (Аргентина) – 1,5