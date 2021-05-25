Непомнящий отстал от Карлсена по итогам второго дня онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен набрали 4,5 и 5,5 очка соответственно по итогам второго онлайн-турнира FTX Crypto Cup. Россиянин Пётр Свидлер, как и Карлсен, имеет в активе 5,5 очка. Даниил Дубов и Александр Грищук выступают менее успешно: на их счету 4 и 3 очка соответственно. Лидируют Теймур Раджабов, Фабиано Каруана и Хикару Накамура (все — по 6,5 очка).
Во время трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграют друг с другом по разу, после чего 8 худших покинут турнир, а 8 лучших выйдут в плей-офф. Призовой фонд составит $ 320 тыс., включая бонус в размере $ 100 тыс. в биткоинах. Победитель получит право на участие в сентябрьском финале. Контроль времени — 15 минут на все ходы с 10-секундной добавкой после каждого хода, начиная с первого. Матчи плей-офф будут проходить в течение двух дней, каждый день будут играться 4 партии. Если счет матча 1:1, то победитель определится на тай-брейке. Будут сыграны две партии в блиц с контролем 5+3, а если счёт останется равным, то всё решится в так называемом армагеддоне: у белых будет 5 минут, у чёрных — 4 минуты, но ничья будет означать победу чёрных.
FTX Crypto Cup. Предварительный раунд. Положение после 10 туров
1-3. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 6,5 очка
1-3. Фабиано Каруана (США) – 6,5
1-3. Хикару Накамура (США) – 6,5
4-5. Аниш Гири (Нидерланды) – 6
4-5. Уэсли Со (США) – 6
6-9. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 5,5
6-9. Дин Лижэнь (Китай) – 5,5
6-9. Пётр Свидлер (Россия) – 5,5
6-9. Магнус Карлсен (Норвегия) – 5,5
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 5
11-12. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5
11-12. Левон Аронян (Армения) – 4,5
13-14. Алиреза Фиружа (выступает под флагом ФИДЕ) – 4
13-14. Даниил Дубов (Россия) – 4
15. Александр Грищук (Россия) – 3
16. Алан Пичот (Аргентина) – 1,5
- 25 мая 2021
-
09:59
-
09:32
- 24 мая 2021
-
22:48
-
22:29
-
19:53
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
16:11
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
09:43
-
09:06
-
08:46
-
03:39
-
00:36
-
00:10
- 23 мая 2021
-
23:59
-
23:46
-
23:33
-
23:00
-
22:39
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:18
-
21:04
-
20:42
-
20:22
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:25