Волейболистка сборной России прокомментировала поражение в матче со сборной Нидерландов

Доигровщица сборной России по волейболу Арина Федоровцева прокомментировала поражение команды, которое она потерпела в матче со сборной Нидерландов (14:25, 22:25, 25:23, 20:25). В ходе первого сета главный тренер россиянок Серджио Бузато произвёл замену игроков основного состава, после чего они на площадке больше не появлялись.



«Мы используем этот турнир для подготовки, пробуем разные вариации. Мы только в начале становления. Думаю, с каждым матчем мы будем показывать всё более хорошую игру. Первый сет был неудачный, нам надо было попробовать что-то новое. Тренерский штаб принял решение играть именно в такой комбинации (заменив игроков основного состава). Этот матч — очень хороший опыт для нас, для молодых игроков, которые первый раз играют за сборную, и в целом для команды.



Игра голландок у сетки не была большой проблемой для нас. Просто мы привыкли к тому, что больше очков набирают крайние игроки. Поэтому больше были сосредоточены на игре крайних», — приводит слова Федоровцевой «Р-Спорт».

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