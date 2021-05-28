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Ярослава Могучих снялась в фотосессии для журнала Vogue Ukraine

Ярослава Могучих снялась в фотосессии для журнала Vogue Ukraine
Елена Чистова
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19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих снялась в фотосессии для журнала Vogue Ukraine.

«Невозможно описать словами, насколько я счастлива. Большое спасибо, Vogue Ukraine, за этот замечательный проект. Мечты сбываются. Чрезвычайно благодарна, спасибо», — написала Могучих на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ярославы Могучих в «Инстаграме».

Могучих — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту. Тогда она дважды побила мировой рекорд среди юниоров и уступила только россиянке Марии Ласицкене. Ещё раз высшее в мире юниорское достижение Ярослава улучшила 2 февраля 2021 года на соревнованиях в Банска-Быстрице (Словения). Тогда Ярослава взяла высоту 2,06 м.

19-летняя Ярослава Могучих прыгнула на рекорд. Мировое лидерство Ласицкене под угрозой? 19-летняя Ярослава Могучих прыгнула на рекорд. Мировое лидерство Ласицкене под угрозой?
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