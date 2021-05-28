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В Красноярске стали известны первые победители Гран-при «Иван Ярыгин — 2021»

В Красноярске стали известны первые победители Гран-при «Иван Ярыгин — 2021»
Елена Чистова
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В Красноярске разыграны первые комплекты наград международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин — 2021». В соревнованиях мужчин определились победители и призеры в весовых категориях до 57, 61 и 70 кг. Среди победителей — два чемпиона Европы: в весе до 61 кг первенствовал действующий победитель чемпионата континента Абасгаджи Магомедов, а в весе до 70 кг не было равных чемпиону Европы 2020 года Курбану Шираеву.

Гран-при «Иван Ярыгин — 2021». Красноярск
Вольная борьба. До 57 кг

1. Арыйаан Тютрин (Беларусь).
2. Муса Мехтиханов.
3. Тамир Гармаев и Рамиз Гамзатов (все — Россия).

До 61 кг

1. Абасгаджи Магомедов.
2. Рустам Караханов.
3. Эзир Тюлиуш и Жарган Дамдинов (все — Россия).

До 70 кг

1. Курбан Шираев.
2. Виктор Рассадин.
3. Резуан Кажаров и Давид Баев (все — Россия).

Женская борьба. До 50 кг

1. Милана Махачева.
2. Мадина Чубанова.
3. Валерия Чепсаракова и Анжелика Фёдорова (все — Россия).

До 55 кг

1. Виктория Ваулина.
2. Севиль Назарова.
3.Татьяна Новик и Екатерина Исакова (все — Россия).

До 59 кг

1. Шоовдор Баатаржав.
2. Даваачимег Эрхембаяр (обе – Монголия).
3. Александра Ниценко (Россия).

До 65 кг

1. Болортунгалаг Зоригт (Монголия).
2. Динара Кудаева.
3. Мария Кузнецова (обе – Россия).

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