В Красноярске стали известны первые победители Гран-при «Иван Ярыгин — 2021»

В Красноярске разыграны первые комплекты наград международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин — 2021». В соревнованиях мужчин определились победители и призеры в весовых категориях до 57, 61 и 70 кг. Среди победителей — два чемпиона Европы: в весе до 61 кг первенствовал действующий победитель чемпионата континента Абасгаджи Магомедов, а в весе до 70 кг не было равных чемпиону Европы 2020 года Курбану Шираеву.



Гран-при «Иван Ярыгин — 2021». Красноярск

Вольная борьба. До 57 кг

1. Арыйаан Тютрин (Беларусь).

2. Муса Мехтиханов.

3. Тамир Гармаев и Рамиз Гамзатов (все — Россия).



До 61 кг

1. Абасгаджи Магомедов.

2. Рустам Караханов.

3. Эзир Тюлиуш и Жарган Дамдинов (все — Россия).



До 70 кг

1. Курбан Шираев.

2. Виктор Рассадин.

3. Резуан Кажаров и Давид Баев (все — Россия).



Женская борьба. До 50 кг

1. Милана Махачева.

2. Мадина Чубанова.

3. Валерия Чепсаракова и Анжелика Фёдорова (все — Россия).



До 55 кг

1. Виктория Ваулина.

2. Севиль Назарова.

3.Татьяна Новик и Екатерина Исакова (все — Россия).



До 59 кг

1. Шоовдор Баатаржав.

2. Даваачимег Эрхембаяр (обе – Монголия).

3. Александра Ниценко (Россия).



До 65 кг

1. Болортунгалаг Зоригт (Монголия).

2. Динара Кудаева.

3. Мария Кузнецова (обе – Россия).