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Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со в первом полуфинале FTX Crypto Cup

Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со в первом полуфинале FTX Crypto Cup
Елена Чистова
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На супертурнире FTX Crypto Cup, шестом соревновании серии Meltwater Champions Chess Tour, был сыграны первые полуфинальные матчи.

В матче россиянина Яна Непомнящего и Уэсли Со сначала было сделано три ничьих, но в четвёртой партии победу одержал игравший чёрными американец. Итоговый счёт первого полуфинала Непомнящий — Со — 1,5:2,5.

Во второй полуфинальной паре норвежец Магнус Карлсен и Теймур Раджабов из Азербайджана начали с двух ничьих, третью встречу выиграл чемпион мира, однако в четвёртой его визави удалось отыграться. В итоге соперники разошлись миром — 2:2.

Ответные партии состоятся в четверг, 29 мая. В случае ничьей соперники сыграют две партии блиц (5+3) и при необходимости — «армагеддон». Финал и матч за третье место состоятся 30–31 мая.

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