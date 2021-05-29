Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со в первом полуфинале FTX Crypto Cup

На супертурнире FTX Crypto Cup, шестом соревновании серии Meltwater Champions Chess Tour, был сыграны первые полуфинальные матчи.



В матче россиянина Яна Непомнящего и Уэсли Со сначала было сделано три ничьих, но в четвёртой партии победу одержал игравший чёрными американец. Итоговый счёт первого полуфинала Непомнящий — Со — 1,5:2,5.



Во второй полуфинальной паре норвежец Магнус Карлсен и Теймур Раджабов из Азербайджана начали с двух ничьих, третью встречу выиграл чемпион мира, однако в четвёртой его визави удалось отыграться. В итоге соперники разошлись миром — 2:2.



Ответные партии состоятся в четверг, 29 мая. В случае ничьей соперники сыграют две партии блиц (5+3) и при необходимости — «армагеддон». Финал и матч за третье место состоятся 30–31 мая.