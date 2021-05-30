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Российские шахматисты завоевали 14 путёвок на Кубок мира

Российские шахматисты завоевали 14 путёвок на Кубок мира
Виталий Весёлый
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14 российских шахматистов завоевали право участвовать в Кубке мира Международной федерации шахмат (ФИДЕ) 2021 года по итогам европейского гибридного отборочного турнира. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России.

Кубок мира состоится в Сочи с 10 июля по 6 августа. Путёвки на турнир завоевали Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Андрей Есипенко, Александр Предке, Максим Матлаков, Владимир Федосеев, Санан Сюгиров, Григорий Опарин, Александр Мотылев, Павел Понкратов, Евгений Алексеев, Вадим Звягинцев, Борис Савченко и Никита Афанасьев.

Два победителя получат право принять участие в 2022 году в турнире претендентов на звание чемпиона мира. Отбор к Кубку мира проходил в онлайн-формате по нокаут-системе: 72 участника разыграли 36 путёвок.

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