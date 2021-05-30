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Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии

Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии
Виталий Весёлый
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Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии, информируют «Известия Мордовии». Сообщается, что он приехал в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега: спортсмен преодолел дистанцию от Москвы до Грозного за 20 дней.

Вечером 28 мая, по сведениям очевидцев, он переплывал пруд вблизи села Мордовская Поляна, однако, не доплыв до середины водоёма, ушёл под воду. Найти тело погибшего удалось только на следующий день после прибытия на место происшествия водолазов, пишет «Комсомольская правда – Казань».

Погибшим оказался 52-летний житель Москвы, известный ультрамарафонец Владимир Попов. В активе Владимира пробег на 500 километров из Москвы в Мордовию, марафон на 750 километров Москва – Санкт-Петербург, а также Москва – Казань на 1 000 километров.

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