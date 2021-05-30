Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские волейболисты потерпели первое поражение в Лиге наций, проиграв Японии

Российские волейболисты потерпели первое поражение в Лиге наций, проиграв Японии
Елена Чистова
Комментарии

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций — 2021. В матче третьего тура подопечные Туомаса Саммелвуо на тай-брейке проиграли команде Японии со счётом 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).

Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 23 очка. 17 очков на счету Ярослава Подлесных, 14 баллов набрал Егор Клюка, в активе которого три эйса. 6 результативных блоков поставил Ильяс Куркаев.

Ранее сборная России нанесла поражения командам Нидерландов и Ирана. В следующем матче, 3 июня, национальная команда сыграет со сборной США.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Италия
Предварительный этап. Третий тур

Россия — Япония — 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).

Лига наций (м). Предварительный этап
30 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 3
Япония
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021