Российские волейболисты потерпели первое поражение в Лиге наций, проиграв Японии
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Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций — 2021. В матче третьего тура подопечные Туомаса Саммелвуо на тай-брейке проиграли команде Японии со счётом 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).
Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 23 очка. 17 очков на счету Ярослава Подлесных, 14 баллов набрал Егор Клюка, в активе которого три эйса. 6 результативных блоков поставил Ильяс Куркаев.
Ранее сборная России нанесла поражения командам Нидерландов и Ирана. В следующем матче, 3 июня, национальная команда сыграет со сборной США.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Италия
Предварительный этап. Третий тур
Россия — Япония — 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).
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