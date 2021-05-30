Российские волейболисты потерпели первое поражение в Лиге наций, проиграв Японии

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций — 2021. В матче третьего тура подопечные Туомаса Саммелвуо на тай-брейке проиграли команде Японии со счётом 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).



Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 23 очка. 17 очков на счету Ярослава Подлесных, 14 баллов набрал Егор Клюка, в активе которого три эйса. 6 результативных блоков поставил Ильяс Куркаев.



Ранее сборная России нанесла поражения командам Нидерландов и Ирана. В следующем матче, 3 июня, национальная команда сыграет со сборной США.



Волейбол. Лига наций. Мужчины. Италия

Предварительный этап. Третий тур



Россия — Япония — 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16).