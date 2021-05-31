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Гимнастка Перебиносова завоевала три медали на этапе Кубка вызова в Варне

Гимнастка Перебиносова завоевала три медали на этапе Кубка вызова в Варне
Елена Чистова
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Россиянка Ульяна Перебиносова завоевала три медали на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Варне (Болгария).

Перебиносова одержала победу в упражнениях на разновысоких брусьях, получив от судей 14,500 балла. Второй стала украинка Диана Варинская (14,200), третье место заняла британка Келли Джей Симм (13,650).

В опорном прыжке Ульяна завоевала серебро (13,950), уступив француженке Колин Девиллард (14,150). Третье место заняла Оксана Чусовитина из Узбекистана (13,700).

В вольных упражнениях Перебиносова стала третьей, набрав 13,100 балла. Первое место разделили Дилдора Арипова (Узбекистан) и Ханна Суйо (Венгрия), набравшие по 13,150 балла.

В соревнованиях мужчин в активе россиян только серебро Сергея Ельцова в упражнении на параллельных брусьях (14,950). Победу одержал украинец Илья Ковтун (15,100). Замкнул тройку призёров литовец Роберт Творогал (14,350).

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