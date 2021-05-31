«Виктор» выиграл у «СГАУ-Саратов» в первом матче за бронзу чемпионата России по гандболу
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Ставропольский «Виктор» нанёс поражение команде «СГАУ-Саратов» в первом матче серии за третье место в чемпионате России среди команд Суперлиги. «Виктор» на выезде обыграл саратовских гандболистов со счётом 32:28.
Самым результативным игроком матча стал центральный «СГАУ-Саратов» Сергей Болотин, забивший 8 мячей. В составе «Виктора» 7 раз отличился Виталий Мазуров, 6 мячей на счету Никиты Ильтинского.
Второй и, если понадобится, третий матч серии за третье место состоятся в Ставрополе 5 и 6 июня.
Напомним, за титул играют подмосковные «Чеховские медведи» и московский ЦСКА.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за третье место. Первый матч
«СГАУ-Саратов» — «Виктор» (Ставрополь) – 28:32 (14:17).
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