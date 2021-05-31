Российские волейболистки выиграли третий матч Лиги наций, одолев Италию

Женская сборная России по волейболу одержала третью победу в Лиге наций – 2021. В первом матче второй недели соревнований российские волейболистки нанесли поражение сборной Италии со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 27:25).

Самой результативной в составе сборной России стала 17-летняя Арина Федоровцева, принесшая команде 18 очков (3 из них эйсы). 11 баллов на счету Татьяны Кошелевой, 10 очков набрала Наталия Гончарова, поставившая три результативных блока.

Ранее россиянки обыграли сборные Германии и Бельгии, а также уступили команде Нидерландов. Завтра, 1 июня, российские волейболистки встретятся со сборной Бразилии.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный этап. 4-й тур

Россия – Италия – 3:0 (26:24, 25:23, 27:25).