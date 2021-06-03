Анатолий Карпов: Иосиф Сталин для меня по достижениям — плюс

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, как относится к Иосифу Сталину, руководившему СССР с 1924 по 1953 год.
«Мы не можем не считаться с реальной ситуацией и отрицать, что много людей были оговорены и не просто сидели, а даже были расстреляны. Это зверство. Но войти в ту ситуацию историческую… Скажем, то, что Советский Союз смог противостоять фашистской машине, которая поработила практически всю Европу… Единственная страна, которая выстояла.
К 1941 году из лапотной России удалось создать сильную державу, которая противостояла Гитлеру. Это достижение мы тоже отрицать не можем», — рассказал Карпов в эфире программы «Познер» на Первом канале.
Карпова спросили, Сталин для него со знаком плюс или со знаком минус.
«Для меня по достижениям — плюс», — ответил он.
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