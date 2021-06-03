Помощник президента России: Олимпиада – соревнование спортсменов, как можно не дать флаг?

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о своём отношении к санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), направленные на российский спорт.

«Санкции легко наложить на спортсменов, но это возбуждает агрессию. Спорт же должен культивировать дружбу и общение между людьми. Урок физкультуры должен зажигать, но нет в школе моды на спорт. Он должен воспитывать в человеке чувство защитника страны, семьи, школы.



А то, что творится в мировом спорте сегодня – это политический беспредел, хартия гласит, что Олимпиада – это соревнование спортсменов, не стран, и как можно не дать флаг?



Недавно был эпизод в Польше, когда у нашей спортсменки (шашистки Тамары Тансыккужиной. – Прим. „Чемпионата“) сняли флаг, но мы тему не проводили, её соперница (полька Наталья Садовская. – Прим. „Чемпионата“) же тоже убрала свой флаг. А это важно, что человек не захотел играть в неравных условиях, это достойно уважения, и об этом надо говорить», — приводит ТАСС слова Левитина, сказанные на Петербургском экономическом форуме.