Помощник президента России: Олимпиада – соревнование спортсменов, как можно не дать флаг?

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о своём отношении к санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), направленные на российский спорт.
«Санкции легко наложить на спортсменов, но это возбуждает агрессию. Спорт же должен культивировать дружбу и общение между людьми. Урок физкультуры должен зажигать, но нет в школе моды на спорт. Он должен воспитывать в человеке чувство защитника страны, семьи, школы.
А то, что творится в мировом спорте сегодня – это политический беспредел, хартия гласит, что Олимпиада – это соревнование спортсменов, не стран, и как можно не дать флаг?
Недавно был эпизод в Польше, когда у нашей спортсменки (шашистки Тамары Тансыккужиной. – Прим. „Чемпионата“) сняли флаг, но мы тему не проводили, её соперница (полька Наталья Садовская. – Прим. „Чемпионата“) же тоже убрала свой флаг. А это важно, что человек не захотел играть в неравных условиях, это достойно уважения, и об этом надо говорить», — приводит ТАСС слова Левитина, сказанные на Петербургском экономическом форуме.
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