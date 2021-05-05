Польская шашистка Садовска: русские слегка раздули тему флага. Это больше вопрос политики

Польская шашистка Наталья Садовска, уступившая россиянке Тамаре Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону среди женщин, рассказала об инциденте с флагом России и её отношении к этому.



«Получилось небольшое шоу, даже возник скандал. Русские слегка раздули эту тему. Тансыккужина знала, что может что-то произойти. Секретарь матча Яцек Павлицкий убрал флаг России в самом начале партии. Это было странно, но, как мне кажется, не особо повлияло на игру.



Я не стала лезть в эту тему, даже несмотря на внимание СМИ. Это больше вопрос политики, нежели самой игры. Поэтому он не так важен», — рассказала Садовска в интервью Sport.se.pl.



Напомним, что во время четвёртого раунда к игровому столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.



Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

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