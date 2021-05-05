Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Польская шашистка Садовска: русские слегка раздули тему флага. Это больше вопрос политики

Польская шашистка Садовска: русские слегка раздули тему флага. Это больше вопрос политики
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Польская шашистка Наталья Садовска, уступившая россиянке Тамаре Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону среди женщин, рассказала об инциденте с флагом России и её отношении к этому.

«Получилось небольшое шоу, даже возник скандал. Русские слегка раздули эту тему. Тансыккужина знала, что может что-то произойти. Секретарь матча Яцек Павлицкий убрал флаг России в самом начале партии. Это было странно, но, как мне кажется, не особо повлияло на игру.

Я не стала лезть в эту тему, даже несмотря на внимание СМИ. Это больше вопрос политики, нежели самой игры. Поэтому он не так важен», — рассказала Садовска в интервью Sport.se.pl.

Напомним, что во время четвёртого раунда к игровому столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.

Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

«И снова царица Тамара!» Губерниев отреагировал на победу Тансыккужиной в титульном матче
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021