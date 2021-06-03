Чемпионат Европы по шорт-треку — 2024 пройдёт в Сочи, по конькобежному спорту — в Коломне

Чемпионат Европы по шорт-треку 2024 года состоится в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир пройдёт с 12 по 14 января. Чемпионат мира в том же году примет Роттердам (Нидерланды) — он состоится с 15 по 17 марта. Чемпионат Европы по шорт-треку уже проводился в Сочи. Это случилось в 2016 году.



Кроме того, в Международном союзе конькобежцев сообщили, что чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2024 году должен пройти в Коломне. Соревнования состоятся с 5 по 7 января.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн. России также запрещено до декабря 2022 года проводить и подавать заявки на Олимпийские, Паралимпийские игры и чемпионаты мира.