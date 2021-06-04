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В Петербурге арестовали тренера, обвиняемого в домогательствах к юной синхронистке

В Петербурге арестовали тренера, обвиняемого в домогательствах к юной синхронистке
Елена Чистова
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Глава школьной лиги водных видов спорта Вячеслав Литвинов арестован в Санкт-Петербурге по делу о сексуальных домогательствах к 11-летней синхронистке, сообщает «Фонтанка». Ему предъявлены обвинения по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», предусматривающей двадцать лет колонии.

Уголовное дело было возбуждено накануне, а сегодня, 4 июня, Смольнинский райсуд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заключении 40-летнего Литвинова под стражу до 1 августа.

По версии следствия, летом 2018 года в спортлагере Анапы Литвинов надругался над юной спортсменкой из городского дворца творчества юных. Синхронистки находились на южных сборах во главе с тренером Татьяной Висленевой, а ватерполисты — с Литвиновым. Тренер регулярно показывался в комнатах девочек, в том числе по ночам. Синхронистка рассказала обо всём Висленевой, но та посоветовала закрываться на ключ изнутри и маме не рассказывать. Девочка заговорила через три года, после обращения к психологу.

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