Президент ФВСР прокомментировал решение Шейна Перкинса завершить карьеру
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал решение двукратного чемпиона мира по велоспорту на треке Шейна Перкинса завершить спортивную карьеру. В 2017 году Шейн сменил спортивное гражданство с австралийского на российское.
«Каждый сам вправе решать, когда начинать и когда заканчивать карьеру. Но мне кажется, что он ещё способен что-нибудь изобразить. Двери для него всегда открыты. Не думаю, что он так резко закончит карьеру. Спортсмену вообще тяжело завершать карьеру, я сам через это проходил. Посмотрим.
Мы его и брали под Олимпийские игры. Но одно дело 2020 год, а другое — 2021. Это большая разница. За один год молодёжь стала уже более плотно наступать на пятки», — приводит слова Екимова ТАСС.
Новость по темеРоссийский велогонщик Шейн Перкинс завершил карьеру
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