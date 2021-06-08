Женская сборная России по волейболу в пяти сетах проиграла Турции в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу потерпела четвёртое поражение на предварительном этапе Лиги наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В матче девятого тура подопечные Серджо Бузато уступили команде Турции со счётом 2:3 (22:25, 25:22, 18:25, 25:18, 7:15).

Ранее россиянки обыграли команды Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики и Таиланда, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии и Японии. 12 июня подопечные Бузато встретятся с командой Республики Корея. Что касается турчанок, то у них теперь восемь побед при одном поражении. Без поражений идёт лишь сборная США: восемь побед в восьми матчах.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный раунд. Девятый тур

Турция — Россия — 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 18:25, 15:7).