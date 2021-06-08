Женская сборная России по волейболу в пяти сетах проиграла Турции в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу потерпела четвёртое поражение на предварительном этапе Лиги наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).
В матче девятого тура подопечные Серджо Бузато уступили команде Турции со счётом 2:3 (22:25, 25:22, 18:25, 25:18, 7:15).
Ранее россиянки обыграли команды Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики и Таиланда, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии и Японии. 12 июня подопечные Бузато встретятся с командой Республики Корея. Что касается турчанок, то у них теперь восемь побед при одном поражении. Без поражений идёт лишь сборная США: восемь побед в восьми матчах.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный раунд. Девятый тур
Турция — Россия — 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 18:25, 15:7).
- 8 июня 2021
-
15:36
-
13:38
-
13:38
- 7 июня 2021
-
23:31
-
22:42
-
21:51
-
20:49
-
20:32
-
20:06
-
19:54
-
19:05
-
13:01
-
10:42
- 6 июня 2021
-
22:52
-
22:29
-
22:05
-
21:33
-
21:04
-
20:34
-
20:00
-
19:41
-
19:27
-
18:45
-
18:11
-
17:48
-
17:33
-
17:01
-
15:35
-
15:08
-
14:03
-
12:39
-
11:34
-
10:31
-
09:52
-
00:50