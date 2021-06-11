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Российский призёр ЧМ в хайдайвинге рассказал, как устроился на работу грузчиком

Российский призёр ЧМ в хайдайвинге рассказал, как устроился на работу грузчиком
Александр Насонов
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в хайдайвинге (прыжки в воду с большой высоты) россиянин Артём Сильченко рассказал, как в период пандемии коронавируса устроился работать грузчиком, чтобы не лишиться заработка.

«Я нашёл тот заработок, который позволял кормить родных. И сыну моему за меня не стыдно. Стыдно, когда сильный, здоровый мужик опускает руки. А деньги моей семье нужны здесь и сейчас — что же в этом непонятного?

Кстати, на стройке я познакомился с людьми достойными — умными и добрыми. А обращать внимание на подколки тех, кто считает самыми умными и успешными тиктокеров, я не буду…

Я посчитал: за несколько часов непрерывного труда поднимал на 110 этажей две тонны груза в 35-килограммовых мешках. В темпе и на жаре! А когда ребята уходили на обед, я доставал резинки, имитировал нагрузки, которые выполняю при прыжках. Нагружал те мышцы, которые не задействованы в работе грузчика. На стройке находил перекладины и другие предметы, с помощью которых можно выполнять упражнения», — приводит слова Сильченко «Труд».

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