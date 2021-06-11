24-летнему российскому волейболисту проломили голову в центре Москвы

Российскому волейболисту Алексею Чанчикову, который ранее выступал за «Динамо» (Москва), а ныне представляет «Факел» (Новый Уренгой), нанесли тяжёлые травмы в центре Москвы, инцидент произошёл 6 июня. Об этом сообщает «Пятый канал».
24-летний Чанчиков возвращался с девушкой из бара, когда к ним подошёл неизвестный. Завязался конфликт, который перешёл в драку. Незнакомец нанёс спортсмену удар — тот упал и разбил голову об асфальт. Место инцидента было залито кровью.
Медики диагностировали ушиб головного мозга средней степени тяжести с очагами в обеих лобных и левой височной долях, внутричерепное субарахноидальное кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа, а также ушиб мягких тканей затылочной области.
В 2017 году Чанчиков становился чемпионом России и обладателем Кубка Молодёжной лиги. На международном уровне спортсмен выступал за различные молодёжные сборные России. В 2016 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы U20, в 2017-м занял третье место на чемпионате мира U21 и второе на чемпионате мира U23.
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