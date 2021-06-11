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Грищук и Мамедьяров делят лидерство на супертурнире Superbet Chess Classic после 6 туров

Грищук и Мамедьяров делят лидерство на супертурнире Superbet Chess Classic после 6 туров
Елена Чистова
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На супертурнире Superbet Chess Classic, который проходит в Бухаресте (Румыния) и является первым этапом серии Grand Chess Tour, сыграны партии шестого тура. Две из них стали результативными.

Россиянин Александр Грищук белыми фигурами обыграл хозяина турнира Константина Лупулеску, а представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, также белым цветом, нанёс поражение армянину Левону Ароняну. Грищук и Мамедьяров делят лидерство после шестого тура.

В остальных партиях была зафиксирована ничья. Миром разошлись Уэсли Со (США) – Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США), Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Теймур Раджабов (Азербайджан).

Положение после 6-го тура

1-2. А. Грищук, Ш. Мамедьяров — по 4 очка из 6
3. У. Со – 3,5
4-6. Ф. Каруана, Т. Раджабов, Б.-Д. Дяк — по 3
7-9. М. Вашье-Лаграв, А. Гири, Л. Аронян – по 2,5
10. К. Лупулеску — 2.

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