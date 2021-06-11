Легкоатлетка Эльвира Хасанова выполнила олимпийский норматив в спортивной ходьбе

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова стала победительницей международного легкоатлетического турнира в Литве и выполнила олимпийский норматив в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Хасанова преодолела дистанцию за 1 час 30 минут 44 секунды, олимпийский норматив составляет 1 час 31 минуту. Второе место заняла представительница Эфиопии Йехуалейе Белетев (1:31.32), третьей стала ещё одна россиянка Юлия Турова (1:32.35).

На той же дистанции у мужчин серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Василий Мизинов, ранее уже выполнивший олимпийский норматив, занял второе место, показав результат 1:23.36. Победу одержал немец Хаген Поле (1:23.19), третьим стал представитель ЮАР Уэйн Снайман (1:23.54).

Хасанова и Мизинов получили нейтральный статус 21 мая и претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаду могут быть заявлены только 10 российских легкоатлетов.