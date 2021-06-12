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Тамерлан Башаев стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо

Тамерлан Башаев стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо
Елена Чистова
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В финальной схватке Башаев проиграл японцу Кокоро Кагеуре. Бронзовыми призёрами стали представитель Нидерландов Рой Мейер и украинец Яков Хаммо.

Серебро Башаева – третья медаль сборной России на чемпионате мира в Будапеште. Ранее золото в весовой категории до 60 кг выиграл Яго Абуладзе. Бронзовую медаль в весе до 66 кг завоевал Якуб Шамилов.

В воскресенье, 13 июня, программу чемпионата мира завершат командные соревнования.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Свыше 100 кг

1. Кокоро Кагеура (Япония).
2. Тамерлан Башаев (Россия).
3. Яков Хаммо (Украина) и Рой Мейер (Нидерланды).

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