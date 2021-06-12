Грищук уступил Ароняну в седьмом туре Superbet Chess Classic

Гроссмейстер из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров стал единоличным лидером турнира Superbet Chess Classic, первого этапа серии Grand Chess Tour, после партий седьмого тура. Мамедьяров чёрными фигурами обыграл американца Фибиано Кааруану.

Россиянин Александр Грищук, с которым представитель Азербайджана делил лидерство, в седьмом туре чёрным цветом уступил армянину Левону Ароняну. Ещё в одной результативной партии тура голландец Аниш Гири одолел француза Максима Вашье-Лаграва.

Положение после 7-го тура



1. Шахрияр Мамедьяров – 5.

2-3. Александр Грищук, Уэсли Со – по 4.

4-7. Богдан-Даньел Дяк, Теймур Раджабов, Аниш Гири, Левон Аронян — по 3,5.

8. Фабиано Каруана – 3.

9-10. Максим Вашье-Лаграв, Константин Лупулеску – по 2,5.