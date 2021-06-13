Гимнаст Денис Аблязин войдёт в состав сборной России на Игры в Токио

Пятикратный призёр Олимпиад Денис Аблязин войдёт в состав сборной России по спортивной гимнастике на Игры в Токио. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«На две личные лицензии претендуют Поляшов и Аблязин. У девочек четвёртой должна быть, исходя из наших расчётов, Герасимова, а по лицензии пойдут Ахаимова и Ильянкова. Других фамилий у нас не будет. Как спортсмены будут распределены, решим позднее, у нас есть достаточно времени для этого», — цитирует Родионенко «РИА Новости».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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