Российские волейболистки разгромили Канаду в Лиге наций

Волейболистки сборной России одержали седьмую победу на предварительном этапе Лиги наций. В 11-м туре соревнований подопечные Серджо Бузато разгромили сборную Канады со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Арина Федоровцева, на счету которой 16 очков. По 9 очков принесли команде Ирина Королёва и Татьяна Кошелева.

Ранее россиянки обыграли сборные Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики, Таиланда и Южной Кореи, уступили командам Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции.

В следующем матче, который состоится завтра, 14 июня, российские волейболистки сыграют с командой Сербии.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный этап. 11-й тур

Россия – Канада – 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).