Российские волейболистки разгромили Канаду в Лиге наций

Волейболистки сборной России одержали седьмую победу на предварительном этапе Лиги наций. В 11-м туре соревнований подопечные Серджо Бузато разгромили сборную Канады со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).
Самым результативным игроком в составе сборной России стала Арина Федоровцева, на счету которой 16 очков. По 9 очков принесли команде Ирина Королёва и Татьяна Кошелева.
Ранее россиянки обыграли сборные Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики, Таиланда и Южной Кореи, уступили командам Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции.
В следующем матче, который состоится завтра, 14 июня, российские волейболистки сыграют с командой Сербии.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный этап. 11-й тур
Россия – Канада – 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).
- 13 июня 2021
-
19:45
-
19:03
-
18:43
-
18:26
-
18:08
-
15:07
-
14:41
-
13:12
-
12:45
-
11:58
-
11:28
-
11:03
-
09:50
-
00:34
- 12 июня 2021
-
21:12
-
20:52
-
20:31
-
17:07
-
15:51
-
14:05
-
12:59
-
12:41
-
11:33
-
09:53
-
09:48
- 11 июня 2021
-
23:38
-
23:23
-
23:05
-
21:52
-
19:47
-
17:39
-
15:45
-
14:18
-
14:13
-
12:06