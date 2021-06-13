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Российские волейболистки разгромили Канаду в Лиге наций

Российские волейболистки разгромили Канаду в Лиге наций
Елена Чистова
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Волейболистки сборной России одержали седьмую победу на предварительном этапе Лиги наций. В 11-м туре соревнований подопечные Серджо Бузато разгромили сборную Канады со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Арина Федоровцева, на счету которой 16 очков. По 9 очков принесли команде Ирина Королёва и Татьяна Кошелева.

Ранее россиянки обыграли сборные Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики, Таиланда и Южной Кореи, уступили командам Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции.

В следующем матче, который состоится завтра, 14 июня, российские волейболистки сыграют с командой Сербии.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный этап. 11-й тур

Россия – Канада – 3:0 (25:15, 25:12, 25:14).

Лига наций (ж). Предварительный этап
13 июня 2021, воскресенье. 17:35 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Канада
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