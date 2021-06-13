Состав сборной России по художественной гимнастике будет назван перед ОИ в Токио

Глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова сообщила, что окончательное решение о составе сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх будет принято перед самими Играми.
Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдёт с 6 по 8 августа. На завершившемся в Болгарии чемпионате Европы Арина Аверина уверенно выиграла многоборье, а её сестра-близнец Дина завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях.
«По этим соревнованиям на Олимпиаду поедут сёстры Аверины — Арина и Дина. В групповых упражнениях — в том составе поедем, в котором были сейчас. Но есть вариант, что он поменяется. У нас ещё два соревнования, и, может быть, мы попробуем кого-то заменить.
Последний срок по принятию решения о составе — перед Олимпиадой. Мы уезжаем 15 июля во Владивосток и будем там 21 день. За это время всё возможно, поэтому мы будем брать запасных, работать, выступать и пробовать. Сегодня гимнастки вылетают в Москву, а уже завтра вечером мы собираемся и будем работать над ошибками», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
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