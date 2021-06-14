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Женская сборная России по волейболу разгромила Сербию в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу разгромила Сербию в Лиге наций
Александр Насонов
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Женская сборная России по волейболу одержала восьмую победу на предварительном этапе Лиги наций. В 12-м туре соревнований подопечные Серджо Бузато разгромили сборную Сербии со счётом 3:0 (25:8, 25:17, 25:23).

Ранее российская национальная команда обыграла сборные Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики, Таиланда, Республики Корея и Канады, а также уступили командам Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции. В следующем матче, который состоится в пятницу, 18 июня, Россия сыграет с китаянками.

Лидирует в таблице сборная США, одержавшая 11 побед в 11 матчах. У Бразилии, Японии и Турции по девять побед.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный этап. 12-й тур

Россия – Сербия – 3:0 (25:8, 25:17, 25:23).

Лига наций (ж). Предварительный этап
14 июня 2021, понедельник. 13:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Сербия
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