Российские ватерполистки разгромили Японию в Суперфинале Мировой лиги

В Афинах (Греция) продолжается Суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. В матче третьего тура в группе А сборная России разгромила команду Японии со счётом 21:13. В составе российской команды по 5 раз отличились Анастасия Симанович и Надежда Глызина. По 3 мяча в активе Марии Берсневой и Анны Тимофеевой.

Для сборной России это вторая победа на турнире. Ранее отечественные ватерполистки обыграли сборную Венгрии (14:13) и уступили команде Канады (10:12).

Сборная России заняла второе место в группе А и 17 июня в четвертьфинале встретится с победителем матча между командами Греции и Казахстана.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция

Группа А. Третий тур



Япония – Россия – 13:21 (2:4, 4:3, 2:4, 5:10).