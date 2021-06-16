Российские ватерполистки разгромили Японию в Суперфинале Мировой лиги
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В Афинах (Греция) продолжается Суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. В матче третьего тура в группе А сборная России разгромила команду Японии со счётом 21:13. В составе российской команды по 5 раз отличились Анастасия Симанович и Надежда Глызина. По 3 мяча в активе Марии Берсневой и Анны Тимофеевой.
Для сборной России это вторая победа на турнире. Ранее отечественные ватерполистки обыграли сборную Венгрии (14:13) и уступили команде Канады (10:12).
Сборная России заняла второе место в группе А и 17 июня в четвертьфинале встретится с победителем матча между командами Греции и Казахстана.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция
Группа А. Третий тур
Япония – Россия – 13:21 (2:4, 4:3, 2:4, 5:10).
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